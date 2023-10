Proef met preventief fouilleren in centrum Heerlen om wapenbezit

De gemeente Heerlen gaat in het centrum een proef houden met preventief fouilleren. De proef gaat dinsdag in. Daartoe is een deel van het stadshart aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Roel Wever wil op die manier aan de weet komen of de signalen kloppen over toenemend wapenbezit. Met name messen worden steeds vaker gevonden. De gemeente gaat de resultaten van de fouilleringen samen met justitie en politie bekijken.