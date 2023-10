De Azerbeidzjaanse president Ilham Alijev beschouwt het conflict over Nagorno-Karabach als voorbij. „De zuidelijke Kaukasus gaat nu een tijdperk van vrede in”, zei hij op een congres in de hoofdstad Bakoe. Hij zei dat de territoriale eenheid van zijn land is hersteld en dat het conflict is beëindigd. Hij sprak ook van „een samenwerking van beide partijen”. Bakoe wil de etnisch Armeense regio „integreren”.