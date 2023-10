Bedrijven die jarenlang in bestelbusjes rondgereden hebben met sjoemelsoftware eisen een schadevergoeding van autofabrikanten. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een samenwerking aangegaan met Dieselgate.com om de claims van ondernemers te verzamelen. Dat platform heeft uitgezocht dat er bij de achterban van TLN waarschijnlijk tienduizenden van deze vervuilende auto’s met gemanipuleerde systemen zijn of zijn geweest.