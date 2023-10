Ongeveer 600 Britse soldaten zullen worden ingezet in Kosovo, meldt de NAVO. Ze zijn afkomstig van een reservetroepenmacht die het Verenigd Koninkrijk beschikbaar stelt aan KFOR, de strijdmacht die de NAVO in Kosovo inzet om het hoofd te bieden aan de gespannen situatie in de regio. In het noorden van Kosovo vielen zondag zwaarbewapende Serviërs de Kosovaarse politie aan, waarbij een agent omkwam.