De Verenigde Naties sturen dit weekend een missie naar Nagorno-Karabach. Het voornaamste doel is uitzoeken waar behoefte aan is in het gebied, zegt het kantoor van secretaris-generaal António Guterres. „De regering van Azerbeidzjan en de VN hebben overeenstemming bereikt over een missie naar de regio”, aldus zijn woordvoerder Stéphane Dujarric.