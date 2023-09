Sportartikelenmerk Nike was vrijdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Zo viel de winstgevendheid in het afgelopen kwartaal hoger uit dan verwacht en de voorraden daalden. Dat wordt gezien als een teken dat Nike vooruitgang boekt met het vervangen van oudere producten door nieuwere, meer winstgevende sportartikelen zoals schoenen en kleding.