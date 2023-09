De 32-jarige Fouad L., die gisteren in Rotterdam drie mensen heeft doodgeschoten, had het gemunt op de examencommissie van de faculteit Geneeskunde van de Erasmus Universiteit. Het Erasmus MC kreeg daarover signalen binnen. Een lid van de examencommissie dat risico liep, is op tijd door de politie in veiligheid gebracht, zegt Stefan Sleijfer, voorzitter van de raad van bestuur van het academische ziekenhuis.