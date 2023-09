Ik leer, dus ben ik duurzaam inzetbaar

Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet. Hoe meer ik weet, des te meer ik vergeet. Waarom zou ik dan leren? Iedereen die dit leest, beseft de humoristische tegenstelling. En we raken nooit uitgeleerd. Van het concert des levens krijgt niemand een (les)programma, luidde een tegeltje bij mijn oma in huis. We willen wel allemaal (blijven) leren om zo goed mogelijk opgewassen te zijn tegen de uitdagingen in dit levensconcert. Hoe blijven we in ontwikkeling en als een professional bij de tijd?