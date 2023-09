Volledig vegan niet altijd duurzaam en gezond

In deze eerste weken van het onderwijsjaar was ik aanwezig bij verschillende jaaropeningen in de academische wereld. Bij zulke gelegenheden wordt vooral het hoofd aangesproken, maar het is ook een interessante vraag wat je daar dan te eten en te drinken krijgt. Zo genoot ik bij de Theologische Universiteit Apeldoorn in de binnentuin van een plakje cake met koffie; een prima versnapering na twee uur kerkgeschiedenis, een terugblik/vooruitblik en de cantorij.