Depressies en neerslagtigheden

Als mensen langere tijd onder hoge druk leven, verdort hun omgeving. Het ziet er zonnig uit maar langzaam drogen de bronnen op en verstoft de boel. Er ontkiemt niets nieuws meer en alles verslapt. Vooral als de hitte des daags het lichaam afmat, is het dan lijdzaam wachten op een depressie. Afkoeling en neerslag zijn de zegeningen van een lagedrukgebied. Maar door ons te drukke bezig zijn komen we nu steeds vaker van de regen in de drab.