De regio is hot! Regio’s zijn doorgaans autonome gebieden met een eigen sociale, economische en politieke betekenis. De regio lijkt meermalen juist een plek waar globale netwerken en invloeden elkaar ontmoeten. Wij zijn opgegroeid met de centraal geleide natiestaat, maar bijvoorbeeld in Europa hadden we vroeger hertogdommen, graafschappen en bisdommen.