Demonstratie bij Waterschap Limburg om lozingen Chemelot in Maas

Enkele tientallen activisten en sympathisanten van Extinction Rebellion (XR) hebben woensdagmiddag gedemonstreerd voor het hoofdkantoor van Waterschap Limburg tegen de lozingen door industrieterrein Chemelot in de Maas. Volgens XR heeft het Waterschap een „bizarre vergunning” aan Chemelot gegeven om legaal chemisch afval in de Maas af te voeren. De actievoerders eisen een verbod op het lozen van schadelijke stoffen in de rivier en handhaving met afschrikwekkende boetes.