De komst van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers is nog steeds niet in zicht. Op dit moment lopen er geen gesprekken met gemeenten over een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heeft nog geen enkele gemeente bereid gevonden om een aanmeldcentrum te openen, zei hij in het Kamerdebat over de spreidingswet voor asielzoekers.