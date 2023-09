Opvang: geen afname, maar juist toename aantal daklozen

Dat het aantal dakloze mensen vorig jaar zou zijn gedaald, is exact het tegenovergestelde van wat in de praktijk is te zien. Dat zegt bestuurder Douwe van Riet van HVO-Querido, dat opvang en begeleiding biedt aan mensen die dakloos zijn in Amsterdam, Haarlem en regiogemeenten. „We zien dat veel meer mensen op straat leven. De druk op onze dag- en nachtopvang neemt toe.” Ook de Haagse organisatie Straat Consulaat stelt dat de dagelijkse realiteit haaks staat op de gepresenteerde cijfers.