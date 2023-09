Rechter: Trump en bedrijf pleegden fraude door aandikken vermogen

Donald Trump en zijn familiebedrijf The Trump Organization hebben volgens een rechter in New York jarenlang fraude gepleegd terwijl de Amerikaanse oud-president zijn zakenimperium opbouwde. Trump en het bedrijf zouden banken en verzekeraars hebben misleid door de waarde van bezittingen op papier sterk te overschatten en zijn eigen vermogen te overdrijven. De rechter stelde dinsdag dat de voormalige president en het bedrijf aansprakelijk zijn voor de fraude.