De Armeense premier Nikol Pashinyan zegt dat de „etnische zuivering” waar veel mensen in Nagorno-Karabach voor vrezen al aan de gang is. Er zijn inmiddels al meer dan 28.000 „gedwongen ontheemden” naar Armenië gevlucht uit de betwiste enclave sinds Azerbeidzjan daar de controle lijkt te hebben overgenomen. Dat is al bijna een kwart van de totale geschatte bevolking.