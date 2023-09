De 29-jarige man en zijn 31-jarige vrouw die donderdag 6 juli in Eindhoven en Breda zijn aangehouden op verdenking van terrorisme, ontkennen dat ze plannen hadden een terroristisch misdrijf te begaan. Dat zeiden ze dinsdag tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Rotterdam. Die besloot het voorarrest van beide verdachten te verlengen tot de volgende zitting op 23 november.