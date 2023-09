Overleg op hoog niveau tussen Azerbeidzjan en Armenië is dinsdag „behoorlijk constructief” verlopen, vindt Azerbeidzjan. De buitenlandadviseur van de Azerbeidzjaanse president ziet kansen op een uitweg uit het conflict over de etnisch Armeense enclave Nagorno-Karabach, zei hij na afloop van een gesprek met zijn Armeense collega in Brussel.