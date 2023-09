Zo’n driekwart van de Nederlanders wil wel duurzamer leven, maar in de praktijk komt daar in veel opzichten nog weinig van terecht, zo komt naar voren in een onderzoek van Milieu Centraal. Vaak is een te hoge prijs of een gebrek aan beschikbaarheid van duurzame alternatieven een onoverkomelijk obstakel. „Hierdoor blijft grote milieuwinst voorlopig liggen”, concludeert de voorlichtingsorganisatie.