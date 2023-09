De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd dat zijn land de banden gaat aanhalen met de Cookeilanden en Niue. Hij erkent de eilandstaatjes in de Grote Oceaan officieel als soevereine staten en stelt grote investeringen in het vooruitzicht. Dat wordt gezien als een charmeoffensief om de toename van de Chinese invloed in de strategisch belangrijke regio tegen te gaan.