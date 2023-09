Na Russische raketaanvallen op het Oekraïense Odesa zijn raketresten aangetroffen aan de andere kant van de grens, in de afgescheiden regio Transnistrië in Moldavië. Een plaatselijke functionaris bevestigde tegenover persbureau Reuters dat een deel van een S-300-raket zou zijn neergekomen in de tuin van een woonhuis.