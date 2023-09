Een combinatie van hoge werkdruk, bureaucratie en mantelzorg speelt steeds meer zorgmedewerkers parten. Ongeveer een op de zes zorgmedewerkers geeft aan zich emotioneel uitgeput te voelen. Onder jongeren tot 36 jaar is dit zelfs een op de vijf, zo komt naar voren in een peiling van Stichting IZZ en de universiteiten van Utrecht en Leiden. In totaal deden daar ruim 5000 mensen die in de zorg werken aan mee.