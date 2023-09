Polen boos over dreigement Duitse grenscontroles

De Poolse regering beschuldigt Duitsland ervan zich te mengen in de naderende verkiezingen naar aanleiding van een toespraak van bondskanselier Olaf Scholz dit weekend. Scholz riep Warschau op grondig onderzoek te doen naar mediaberichten dat er in het land mogelijk een kwart miljoen mensen uit vooral Afrika en Azië door omkoping een werkvergunning in Polen hebben gekregen. Scholz dreigde met grenscontroles aan de Duits-Poolse grens als er geen duidelijkheid komt.