De komende weken worden „heel belangrijk” voor de koopkrachtplannen van de Tweede Kamer, denkt demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken). Die weken kunnen namelijk bepalend zijn of bijvoorbeeld de voorgestelde verhoging van het minimumloon per 1 januari of 1 juli volgend jaar ingaat. Volgens Van Gennip wordt het spannend, zegt ze in het programma Buitenhof.