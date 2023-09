Paus: het niet redden van migranten is een gebaar van haat

Volgens de paus mag er geen twijfel over bestaan dat migranten die dreigen te verdrinken op zee gered moeten worden. Tijdens een gebedsdienst bij een monument voor drenkelingen in de Franse stad Marseille noemt hij het een „humanitaire plicht” om mensen die op zee in de problemen zijn gekomen te helpen. Dat niet doen interpreteert de paus als „een gebaar van haat”. De paus bedankte tijdens de gebedsdienst ook expliciet de ngo’s die bijdragen aan het redden van migranten op zee.