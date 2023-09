Nu de Gelderse commissaris van de Koning John Berends zijn taken neerlegt in afwachting van onderzoek naar zijn wangedrag, moet het kabinet een waarnemer aanwijzen. Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken is daar „volop mee bezig”. Hij heeft al iemand op het oog, zegt de bewindsman tegen het ANP. Hij wil niet kwijt of hij een of meerdere mensen in gedachten heeft, maar hij wil „op zo kort mogelijke termijn” met een naam komen.