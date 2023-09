De ruzie tussen Oekraïne en Polen over de handel in graan is ook in Rusland niet onopgemerkt gebleven. Het Kremlin denkt dat de spanningen tussen die twee bondgenoten alleen maar zullen toenemen. Sterker nog, Moskou verwacht ook ruzies tussen Kyiv en andere Europese landen. „Dat is onvermijdelijk”, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov.