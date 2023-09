NVWA haalt honden versneld weg bij illegale fokker Eersel

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit NVWA heeft vrijdag acht honden weggehaald bij een illegale fokker in Eersel. De gemeente had aangekondigd deze honden op termijn te zullen weghalen. Maar de NVWA wilde het langdurige juridische traject dat de gemeente moet doorlopen niet afwachten, omdat de honden volgens de NVWA slecht gehuisvest en angstig zijn. Dat bleek maandag tijdens een inspectie. Daarom greep de dienst vrijdag al in, nadat veilige onderkomens voor de honden waren gevonden.