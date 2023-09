Justitie Spanje wil onderzoek marteling door politie onder Franco

Het Spaanse Openbaar Ministerie wil dat een geval van marteling van een politiek gevangene in een politiebureau begin jaren 70 in Barcelona wordt onderzocht. Het zou de eerste keer worden dat een dergelijk strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan. De basis is de klacht van een voormalige vakbondsman en politieke gevangene van het regime van generaal Francisco Franco, Carles Vallejo. Hij zat vast in 1970 en 1971 en stelt na zijn aanhouding eind 1970 te zijn gefolterd in dat bureau.