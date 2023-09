De Iraanse regering heeft zware straffen in het vooruitzicht gesteld bij overtreding van de kledingvoorschriften in de Islamitische Republiek. De sancties worden over een periode van drie jaar bij wijze van proef van kracht en bestaan onder meer uit tot 5000 euro boete, celstraf, beroepsverbod, gedeeltelijke inbeslagname van vermogen en sluiting van zaken.