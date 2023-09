Nederland heeft steun uitgesproken voor Oekraïne in de ‘genocidezaak’ voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ). Alle 32 landen die Kyiv steunen mochten woensdag het woord nemen in het Vredespaleis in Den Haag en Nederland betoogde net als de rest dat Rusland het genocideverdrag van de VN heeft overtreden toen het Oekraïne binnenviel in februari 2022.