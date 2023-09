Een besluit over de veelbesproken btw-verlaging op groente en fruit zal niet meer genomen worden door dit kabinet, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Maar dat betekent niet dat demissionair staatssecretarissen Marnix van Rij (Fiscaliteit) en Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) hun gebrek aan enthousiasme voor het plan verhullen.