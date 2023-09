Bij het Azerbeidzjaanse offensief in de Armeense enclave Nagorno-Karabach zijn volgens Armeense separatisten twee burgers omgekomen. 23 burgers zouden gewond zijn geraakt. Journalisten die in het betwiste gebied zitten zeggen dat er knallen te horen zijn, maar de separatisten zeggen dat de intensiteit van het vuurgeweld inmiddels al sterk is afgenomen.