Nederlanders in België opgepakt voor helpdeskfraude

Drie Nederlanders zijn in België aangehouden op verdenking van helpdeskfraude. Het gaat om een 20- en een 24-jarige vrouw, en een 19-jarige man die het met name gemunt hadden op alleenstaande hoogbejaarden. Volgens het Openbaar Ministerie in Belgisch Limburg heeft het drietal de slachtoffers voor zeker 100.000 euro opgelicht. De Belgische justitie brengt het drietal in verband met minstens vijftien fraudezaken in Vlaanderen, waaronder meerdere in Hasselt, Bilzen en Tongeren.