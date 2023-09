In Bosnië en Herzegovina zijn maandag zes voormalige soldaten en politieagenten aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in de jaren negentig. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan „martelingen, onmenselijke behandelingen, plunderingen en lichamelijke en geestelijke mishandeling” van Serviërs die opgesloten zaten in een kamp in de buurt van Sarajevo.