Over geen huis in Oostenrijk is meer te doen dan over het monumentale 17e eeuwse pand aan de Salzburger Vorstadt 15 in Braunau aan de Inn. Het is een gebouw zoals je ze in wel meer Oostenrijkse stadjes vindt: een ”Braugasthaus”, een taveerne waar je plaatselijk bier kon drinken. Boven en achter de gelagkamer woonden huurders, zoals het echtpaar Aloïs en Klara Hitler. Op 20 april 1889 beviel Klara van een zoon: Adolf.