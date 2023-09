Georgië beschuldigt topambtenaar Oekraïne van beramen coup

Georgië beschuldigt een hoge ambtenaar van de Oekraïense militaire contraspionagedienst ervan een complot te beramen om de regering in Tbilisi omver te werpen, door onrust onder de bevolking te zaaien. Volgens de Georgische veiligheidsdiensten beraamde het plaatsvervangend hoofd van de dienst, Giorgi Lortkipanidze, plannen voor „destabilisatie gericht op het gewelddadig omverwerpen van de regering”. Lortkipanidze was eerder onderminister van Binnenlandse Zaken in Georgië.