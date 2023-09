Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) wil geen enkele boer verplicht uitkopen, zei ze in het tv-programma WNL op Zondag. Ze gelooft niet in verplicht onteigenen of in het intrekken van vergunningen. „Ik zal het niet inzetten.” Het verplicht uitkopen van boeren ligt politiek uiterst gevoelig.