In een vrouwengevangenis in Teheran is zaterdag brand gesticht door de gevangenen. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA, dat onder toezicht staat van de staat. Volgens IRNA staken vrouwen in de Qarchak-gevangenis hun kleding in brand en protesteerden zij zo tegen de gevangenisleiding. De bewakers zouden de brand hebben geblust.