De Britse chipontwikkelaar Arm ging vrijdag verder omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf, dat de ontwerpen levert voor chips die in bijna alle smartphones zitten, kende een dag eerder al een succesvolle beursgang met een koersstijging van bijna 25 procent. Vrijdag kwam daar nog eens 3,2 procent bij.