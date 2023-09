De Europese ombudsman Emily O’Reilly onderzoekt of de migratiedeal tussen de EU en Tunesië de mensenrechten wel eerbiedigt. O’Reilly heeft de Europese Commissie onder meer gevraagd of zij wel heeft onderzocht wat de overeenkomst voor de mensenrechten zou betekenen en in welke gevallen de geldkraan naar Tunesië dichtgaat.