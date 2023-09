Iran treft strenge veiligheidsmaatregelen uit vrees voor protest

De Iraanse autoriteiten hebben strenge veiligheidsmaatregelen genomen uit vrees voor protesten op de sterfdag van Mahsa Amini. De 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw stierf op 16 september vorig jaar nadat ze door de zedenpolitie werd aangehouden omdat ze haar hoofddoek verkeerd zou hebben gedragen. In haar geboorteplaats in de provincie Koerdistan, Saqez, en op andere plaatsen in de provincie zijn volgens ooggetuigen troepen samengetrokken.