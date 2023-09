De Verenigde Naties kunnen zich nog geen beeld vormen van de omvang van de ramp die afgelopen weekeinde het noordoosten van Libië heeft getroffen. De VN-chef voor noodsituaties Martin Griffiths zei dit vrijdag in Genève. Een groot probleem is volgens hem dat er gecommuniceerd moet worden met de officieel erkende regering in Tripoli en dat acties dan met de autoriteiten in het getroffen noordoosten moeten worden gecoördineerd.