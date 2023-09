In Cuba komen meer dan dertig staatshoofden en regeringsleiders bijeen voor de tweedaagse top van de groep van 77. De groep landen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika is in 1964 in de VN gevormd, maar telt inmiddels 134 leden. Speciale gast is op deze top China, dat een topman van de Communistische Partij stuurt. De landen streven via de VN naar meer invloed op de economische ontwikkelingen.