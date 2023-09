Elf Mexicaanse agenten schuldig aan bloedbad bij grens VS

Een Mexicaanse rechter heeft elf politieagenten schuldig bevonden aan wat bekend is geworden als het ‘Camargo-bloedbad’, meldt de Mexicaanse krant El Pais. De rechter achtte bewezen dat de agenten in 2021 negentien mensen neerschoten in de plaats Camargo, in de noordelijke staat Tamaulipas, aan de Mexicaanse grens met de Verenigde Staten. Vervolgens staken ze hun lichamen in brand en logen over hun betrokkenheid. De meeste slachtoffers waren burgers van Guatemala.