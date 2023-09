Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft een eerste verdachte veroordeeld voor het bestormen van overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasília op 8 januari. Aécio Lúcio Pereira, die werd aangehouden in het Senaatsgebouw, is volgens het hooggerechtshof onder andere schuldig aan een poging tot het plegen van een staatsgreep. Pereira kreeg zeventien jaar gevangenisstraf.