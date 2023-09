Limburgse regio tegen plan beperken buitenlandse studenten

De Duits-Nederlandse regio rond Venlo is gekant tegen plannen van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf om het aantal buitenlandse studenten aan Nederlandse onderwijsinstellingen aan banden te leggen. De regio vreest dat dit de arbeidsmarkt in Limburg en het aangrenzende Duitsland ernstig zal verstoren. Burgemeester Christian Küsters van de grensstad Nettetal wijst erop dat in zijn gemeente zo’n vijfhonderd Duitse studenten wonen, die over de grens in Venlo studeren.