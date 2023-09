​Toen ds. G.H. Kersten in 1948 overleed, was ‘zijn’ kerkverband nog één geheel. Vijf jaar later scheurde het bruusk in tweeën. Hoe ontwikkelden zich in de driekwart eeuw daarna de Gereformeerde Gemeenten (GG) en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN)? Is er anno 2023 wellicht zicht op herstel van de breuk?