De leer dat Christus door Zijn lijden voor de zonden van Zijn kinderen heeft betaald, staat onder druk. Maar juist deze „eeuwenoude” leer van de verzoening door voldoening is „een parel” in de Bijbel en moet daarom gekoesterd worden in de theologie. Dat is de boodschap van een nieuwe studie in de serie Semper Reformanda, geschreven door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten (GG).