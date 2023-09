Twee vrienden. Allebei ouderling, in hetzelfde dorp, maar in verschillende kerken. Beiden met liefde voor ds. G.H. Kersten en zijn werk. Ouderling Bart Bolier (40) en ouderling Reinier van Klinken (30) gaan voor een serie video’s in gesprek over de betekenis van de predikant die deze zaterdag 75 jaar geleden werd begraven.